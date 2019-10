Jorge Braz: «Queremos os nove pontos»

A goleada (5-0) desta sexta-feira frente à Alemanha deixou Portugal com presença confirmada na Ronda de Elite de qualificação para o Mundial de 2020.

Após a partida disputada em Viseu, o selecionador nacional Jorge Braz mostrou-se agradado por a equipa ter cumprido o primeiro grande objetivo na Ronda Principal, que passava pelo apuramento, destacando as dificuldades impostas pelos adversários (Alemanha e Letónia) nos dois primeiros jogos do grupo.

"Estou satisfeito pela qualificação, que está já garantida. Foi uma Alemanha defensiva, mas também agressiva e positiva no jogo. Nós tudo fizemos por marcar e acabámos por fazer um jogo bem conseguido. Letónia e Alemanha colocaram-nos dificuldades diferentes e nós soubemos ultrapassar essas dificuldades", evidenciou.

Com a qualificação confirmada, Portugal marca encontro com a República Checa, às 18h00 de domingo, para discutir o 1º lugar do grupo. Jorge Braz aponta a mais um triunfo.

"O objetivo era vencer de forma clara e nós conseguimos. Era importante marcar golos, mas não estávamos preocupados em relação à República Checa. Queremos os nove pontos, não há mais contas a fazer. Estamos prontos para domingo", sustentou o técnico português.