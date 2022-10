Jorge Braz recebe doutoramento da UTAD na terça-feira

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, vai ser distinguido na próxima terça-feira com o doutoramento honoris causa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). A cerimónia terá lugar na aula magna e contará com a presença de várias personalidades ligadas ao desporto. "A UTAD e a região ‘detrás das pedras’, como orgulhosamente apelido, foram decisivos no meu percurso profissional e humano", reagiu o homenageado, expressando "a enorme honra e o sentimento de gratidão imenso" pela distinção.Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, será o padrinho de Jorge Braz, cabendo o elogio do percurso profissional a Tiago Brandão Rodrigues, antigo ministro da Educação e agora deputado na Assembleia da República. Bicampeão europeu, campeão mundial e, mais recentemente, vencedor da primeira edição da Finalíssima Intercontinental, Jorge Braz esteve também ligado à UTAD, tendo treinado, entre 2001 e 2003, a equipa da Associação Académica, com a qual venceu pela primeira vez o campeonato nacional universitário de futsal na época 2001/02.