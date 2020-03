Jorge Braz renova título de melhor selecionador do Mundo

Jorge Braz, treinador da Seleção Nacional, venceu o prémio de melhor selecionador do Mundo para o Futsal Planet. O técnico, de 47 anos, renova assim o título que já tinha conquistado na temporada passada. De entre os muitos portugueses nomeados, Braz foi o único a ser premiado.





Nas outras categorias, a bandeira portuguesa apareceu quase sempre... no segundo lugar. Em termos individuais, o técnico do Sporting Nuno Dias (melhor treinador) e a guardiã do Benfica Ana Catarina (melhor guarda-redes feminina) ficaram com a prata, tal como, nas categorias coletivas, Portugal (melhor seleção) e Sporting (melhor equipa) também se ficaram pelo segundo posto.Em relação aos restantes portugueses, a encarnada Fifó foi terceira classificada na categoria de melhor jogadora do Mundo, enquanto o treinador do Benfica Joel Rocha ficou em quarto. Já o leão Hugo Neves foi considerado o sétimo melhor jovem do Mundo.Menção ainda para os sportinguistas Guitta e Merlim, que arrecadaram o terceiro posto nas categorias de melhor guarda-redes e melhor jogador, respetivamente.