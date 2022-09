Jorge Braz: «Se ambicionamos mais títulos, no nosso processo também temos de ter sempre algo mais»

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, projetou este sábado o jogo decisivo frente à Espanha da Finalíssima, prova da UEFA e da CONMEBOL, agendado para domingo, em Buenos Aires, garantindo total empenho em busca da vitória.



"Este jogo vai ter muito de gestão emocional, de perceber a sequência que o jogo vai ter. Certamente, Espanha terá os seus momentos, nós teremos os nossos. Será uma final muito equilibrada, de certeza. Espanha quererá certamente inverter o que tem acontecido nas últimas vezes. Queremos manter tudo o que de bom temos e acrescentar ainda algo mais. Se queremos mais e ambicionamos mais títulos, no nosso processo também temos de ter sempre algo mais", lançou o técnico.

Segundo as declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Jorge Braz espera "uma final extremamente competitiva", sublinhando que as duas seleções ibéricas já se conhecem muito bem. "Temos de ser Portugal. Uma coisa é certa, vamos querer muito ser nós. Se assim for, temos possibilidades de vencer mais este troféu", disse, realçando que "cada jogo é uma história diferente" e que ambas as equipas são das melhores do mundo.

"Atenção, Espanha nunca deixou de ser Espanha. As seleções que aqui estão são de top mundial. Nós atingimos esse patamar, mas estas equipas nunca deixaram de ter qualidade. Espanha tudo fará para inverter este momento e esta última tendência de Portugal. Nós estamos cá para impedir que isso aconteça, tendo claro que teremos de acrescentar e melhorar tudo o que temos feito até aqui", vincou.

Depois de vencer o Paraguai (2-1) e de ver a congénere ibérica derrotar a anfitriã Argentina (3-0), Portugal vai tentar a conquista do inédito título, naquela que é a primeira edição desta competição. "Ganhámos a oportunidade de voltar a estar numa final e de vencer um título. Agora queremos esse título, é o próximo passo para finalizar isto como queremos e como perspetivávamos que seria possível. Mais uma vez estamos na lutar por levar um novo troféu para a federação", sublinhou.