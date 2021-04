Jorge Braz: «Se somos campeões da Europa é claro que almejamos chegar lá novamente»

A Seleção Nacional de futsal goleou esta segunda-feira a Noruega por 7-1, em jogo do Grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2022, nos Países Baixos.





No final da partida, o selecionador Jorge Braz mostrou-se extremamente satisfeito pela partida dos seus jogadores diante da seleção nórdica."Depois de dois empates e ainda a faltar uma jornada, já estamos classificados e em primeiro lugar. Já estamos no Euro. Foi uma fase de qualificação positiva. Superámos sempre as dificuldades que foram surgindo neste jogo", começou por dizer Jorge Braz."Depois do empate do adversário (1-1), demos uma excelente resposta. Sabíamos que a Noruega seria mais débil e teríamos mais oportunidades, mas fizemos um jogo sério e tivemos momentos interessantes. Deixámos alguns golos por marcar, mas conseguimos uma vitória por números alargados, que podiam ainda ter sido mais.""Já percebemos que com determinada competência e sentido de compromisso, aliado à qualidade que o futsal português tem, temos objetivos altíssimos em todas as fases finais. Se somos campeões da Europa é claro que almejamos chegar lá novamente. Sabemos que é dificílimo, mas porque não?""Ainda não queremos desligar, porque quarta-feira temos outro jogo. Temos outra oportunidade competitiva e sabemos a responsabilidade que é jogar pela seleção", concluiu.