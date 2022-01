Jorge Braz: «Temos o objetivo de estar na final»

Portugal garantiu a presença nas 'meias' do Europeu 2022 de futsal após bater a Finlândia por. Apesar da vitória, os intervenientes assumem que foi um jogo complicado e que a equipa teve de sofrer em alguns momentos."Foi muito difícil. Conseguiram levar o jogo para situações mais instáveis e gerir o jogo para o que os ajuda a eles. Em vários momentos, podíamos ter criado uma vantagem de dois ou três golos e a gestão seria outra, mas muito inteligente o Mico Martic (selecionador da Finlândia) na forma como foi gerindo o jogo e quebrando o ritmo, jogando mais direto, não correndo riscos nenhuns a construir e a defender com tud. É uma seleção muito interessante. Merecem este destaque e estar onde estão. Vão continuar a subir no ranking e ser das melhores seleções da Europa, não tenho dúvidas.o", disse Jorge Braz, o selecionador nacional.Sobre o próximo passo a dar, Jorge Braz mostra confiança. "Agora, temos o objetivo claro de estar na final. Seja quem for o adversário, é olhar para nós, fazermos o nosso trabalho, acreditarmos muito no que somos, no que fazemos e estar na final", garantiu.

Os jogadores portugueses disseram estar satisfeitos com a exibição da equipa, apesar de reconhecerem o valor do rival. "Fomos competentes, acima de tudo. Fomos competitivos e estivemos concentrados durante os 40 minutos. Esta é a nossa identidade. Todos os jogos que disputamos no Europeu são difíceis. Parabéns à equipa", disse Miguel Ângelo, autor de um dos golos da vitória portuguesa.

Já Bruno Coelho destacou a boa reação da equipa aos golos sofridos. "Já sabíamos que ia ser difícil. Já tínhamos jogado com eles anteriormente, é uma equipa bastante competitiva, muito pragmática, que joga bem e simples. Já sabíamos que ia ser assim. Felizmente, estivemos concentrados 40 minutos e conseguimos estar sempre à frente no marcador. Apesar de termos sofrido os golos, reagimos bem e com golos. Isso levantou a nossa moral", afirmou o jogador.