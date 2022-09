Jorge Monteiro e a derrota com o Sporting: «Não soubemos ser uma equipa emocionalmente forte»

O treinador do Quinta dos Lombos, Jorge Monteiro, analisou a derrota dos seus pupilos no segundo jogo da Taça Vila Cascais (5-4), diante do Sporting, dando conta da melhoria que tem de ser levada a cabo a nível mental."É um torneio de excelência, com muita qualidade. Parabéns à organização porque, mais uma vez, conseguiu proporcionar-nos um torneio antes da competição oficial que nos permite ver os níveis em que a nossa equipa está. Relativamente ao jogo, entrámos bem. Sabíamos que o Sporting vinha de uma derrota e queria corrigir. É uma equipa que não está habituada a perder. Sabíamos que ia ser muito difícil porque tem muita qualidade nos jovens. Entrámos bem, com o jogo controlado. Onde não estivemos bem foi no descontrolo emocional. Não soubemos ser uma equipa emocionalmente forte. Deixámo-nos levar em termos daquilo que são os índices físicos elevados. É um aspeto que a nossa equipa tem de melhorar para contornar estes índices físicos que o jogo nos traz. De resto, parabéns ao Sporting pela vitória, à organização do torneio e aos adeptos que aqui estiveram presentes", reiterou no final do encontro.