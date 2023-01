Jorge Monteiro e a presença na final da Taça da Liga: «Dedico também esta vitória aos que não puderam estar aqui»

O treinador do Quinta dos Lombos, Jorge Monteiro, analisou a qualificação inédita da equipa para a final da Taça da Liga de futsal, após eliminar o Sporting nos penáltis (5-4, a seguir ao 2-2 no tempo regulamentar."Estes jogadores tiveram um prémio que fizeram por merecer. Trabalharam muito para chegar a este nível. Dedico também esta vitória aos que não puderam estar aqui. Acreditamos sempre, mesmo depois dos golos e eu sou um privilegiado por orientar esta equipa", garantiu no final do encontro, recuperando de um 2-0 negativo ao intervalo."A equipa acusou muito o segundo golo, a equipa estava algo cabisbaixa. A motivação veio de algumas palavras deles, mas sobretudo do interior deles. São atletas muito focados naquilo que pretendem e preparámo-nos para vencer. O nosso foco era vencer e acreditávamos nisso. Foi para isso que os alertei na 2ª parte, que tínhamos uma segunda parte para jogar. Tivemos a felicidade nos penáltis, mas a chave foi fazê-los acreditar que era possível chegar ao empate", explicou."Se conseguirmos estar equilibrados no jogo, pode cair para qualquer lado. Vamos acreditar que pode cair para o nosso lado e isso seria o concretizar de um sonho."