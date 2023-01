Jorge Monteiro: «Triste por ter perdido, mas orgulhoso pelos meus jogadores e pelo nosso percurso»

Jorge Monteiro, treinador do Quinta dos Lombos, analisou a primeira final de sempre da equipa de Carcavelos, perdida para o Benfica (3-0), em Gondomar."Neste jogos, não podemos dar sempre vantagens, mas o Benfica teve muito mérito, estudou-nos muito bem e tirou-nos aquilo que podíamos fazer em termos ofensivos. Sentia a equipa confiante, mas a verdade é que entrámos muito receosos no jogo. Depois de estar a perder 2-0, demorámos muito tempo a reorganizarmos. Na 2ª parte, equilibrámos mais e podíamos ter feito o golo e se surgisse o golo, poderia ter acontecido algo como ontem. Os jogos não são iguais e os adversários também não. Estou triste por ter perdido, mas orgulhoso pelos meus jogadores e pelo nosso percurso", começou por dizer, negando que o aspeto físico tenha feito diferença na disputa da Taça da Liga."Não senti que o cansaço tenha sido fator. Não estamos habituados a estas andanças. Foi a primeira vez que fizemos três jogos numa semana, nunca tínhamos atingido este patamar, mas a equipa recuperou bem, descansámos e fizemos o trabalho de recuperação, e pelo que vi na 2ª parte não me pareceu", frisou em conferência de imprensa."Isto não é de agora. No 1º ano que viemos à taça da liga, disse que queria colocar o Quinta dos Lombos num patamar de topo do futsal nacional. É isso que tem acontecido, mas para continuarmos aqui vai ser preciso trabalhar muito, até porque cada vez, as equipas estão mais competitivas. Tivemos de ser muito competentes para chegar aqui, mas no jogo com o Ferreira do Zêzere podíamos ter abanado e poderiam estar eles aqui hoje. Reagimos bem contra o Sporting, tivemos a felicidade dos penáltis, mas sim penso que deixamos uma boa imagem. Agradecer a presença dos adeptos que vieram de Carcavelos num domingo à noite para nos apoiar. Mostraram a vivacidade do Lombos."