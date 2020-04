José Feijão mantém-se à frente da equipa do Belenenses em 2020/21

José Feijão vai continuar à frente da equipa de futsal do Belenenses em 2020/21. O treinador português havia sido admitido no clube do coração a 30 de outubro último, orientado o conjunto azul em 13 ocasições, após ter principiado a época no Candoso.





"José Feijão deu mais uma prova do seu caráter e dedicação ao clube, aceitando o convite para continuar no comando da nossa equipa sénior, de forma incondicional e sem reservas, com toda a vontade e motivação, visando recolocar o futsal do Belenenses num lugar mais consentâneo com os nossos pergaminhos", pode ler-se no comunicado divulgado pelos azuis do Restelo.O adjunto Nuno Chumbo e do técnico de guarda-redes Ramiro Antão integram a equipa técnica encabeçada por Feijão que vai orientar o Belenenses novamente no primeiro escalão de futsal, já que a Federação Portuguesa de Futebol cancelou todas as provas referentes à presente época.