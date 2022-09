José Luís Mendes antecipa final do Euro sub-19: «São duas equipas que se equivalem, muito competentes»

O selecionador português de futsal masculino sub-19 disse esta sexta-feira que quer vencer a final do Europeu da categoria, no sábado, como parte de um esforço de "potenciar as capacidades destes miúdos".



"São duas equipas que se equivalem, muito competentes, com jogadores de qualidade, os melhores neste Europeu. Chegaram à final com muito mérito e foram as melhores", explicou José Luís Mendes.

O técnico falou na conferência de imprensa de antevisão da partida, em Jaén, Espanha, ao lado do homólogo espanhol, Albert Canillas.

Analisando a partida, entre duas equipas que "se conhecem bem", perspetivou "um jogo equilibrado em que ambas as seleções vão querer ganhar". "Esperemos que seja um grande jogo de futsal e que ganhe a melhor equipa", resumiu, por seu lado, o capitão de Portugal, Furtado.

Além da possibilidade de vencer o torneio, José Luís Mendes destacou a missão formadora dos escalões jovens, lembrando como Tomás Paçó, entre outros jogadores, estiveram neste patamar antes de vencerem o campeonato da Europa e o Mundial sénior pela seleção A. "O nosso grande foco e objetivo é esse. Claro que queremos ganhar, mas o principal é potenciar as capacidades destes miúdos para que um dia mais tarde possam chegar à seleção principal", afirmou o técnico.

Do lado de Espanha, Albert Canillas espera defrontar uma equipa de Portugal "muito boa tecnicamente e taticamente", qualidades que se aliam ao poderio físico, mas também se mostrou ambicioso e com vontade de vencer a final a jogar em casa. "A equipa que menos erros cometer, que trate melhor dos detalhes e estiver mais concentrada, for mais eficaz, vai ganhar. São muitos fatores, mas estou tranquilo e com confiança de que vamos chegar bem à final", comentou.