José Luís Mendes: «Estamos a trabalhar com o propósito de quebrar a hegemonia da Espanha»

O selecionador José Luís Mendes admite que o objetivo da seleção portuguesa de futsal de sub-19 é quebrar o domínio da Espanha e conquistar pela primeira vez o Campeonato da Europa, que se disputa em Porec, na Croácia.

"Estamos a trabalhar com o propósito de quebrar essa hegemonia da Espanha. Acredito muito na qualidade desta geração. É uma geração mais equilibrada do que as anteriores. Temos dois, três jogadores para cada posição e todos aportam coisas diferentes à nossa forma de jogar", disse o selecionador, em entrevista à Lusa, durante o estágio que a equipa das Quinas cumpriu em Rio Maior.

O técnico sublinhou que a resiliência dos jogadores será a principal arma para interromper a hegemonia dos espanhóis, que conquistaram as duas edições da competição já realizadas, em 2019 e 2022, a última numa final com Portugal.

"Estes miúdos têm capacidade para superar algumas adversidades. É uma geração que não se vai abaixo com facilidade. É muito resiliente no jogo. Mesmo que as coisas corram mal, procuram sempre acreditar que é possível dar a volta a um contexto menos favorável e são extremamente competitivos", elencou.

Portugal está inserido no Grupo A juntamente com a Espanha, com quem inicia a competição no dia 03 de setembro (17:00), França (04 de setembro, às 17:00) e com a anfitriã Croácia (06 de setembro, às 19:30). Para José Luís Mendes, não há adversários acessíveis no Europeu.

"Será um grupo extremamente difícil. A Espanha é a bicampeã europeia, a França tem uma seleção muito boa e a Croácia tem a vantagem de jogar em casa. Tem uma seleção muito boa e tem ainda outra vantagem, que é a questão da capacidade física. São três adversários muito difíceis", analisou, antes de destacar que "se estivesse do lado deles, também estaria preocupado com a seleção portuguesa".

Segundo o selecionador, a equipa das Quinas tem os "pés assentes na terra" - ainda que considere "legítimo" que os jogadores sonhem mais além - e sabe que, antes de tentar lutar pelo cetro, há uma fase de grupos para ultrapassar.

"O nosso grande objetivo é entrar bem na competição, para depois conseguirmos bons resultados no segundo e terceiro jogos e estarmos nas meias-finais", disse.

Na última edição da prova, disputada no ano passado em Jaén, em Espanha, a seleção portuguesa perdeu na final diante da seleção da casa, por 6-2.

Contudo, José Luís Mendes assegura que "não há fantasmas" para o jogo diante da roja.

"Se, eventualmente, houve esse fantasma, ele já desapareceu. Vai ser sempre um jogo bastante equilibrado, entre duas grandes seleções, e o resultado estará sempre dependente de um ou outro detalhe. São duas seleções que se equivalem e que têm recursos muito bons", antecipou, repisando que Croácia e França podem complicar as contas num dia "menos bom de Portugal ou Espanha".

As meias-finais da competição estão agendadas para 8 de setembro e a final será jogada dois dias depois, a 10.

Portugal tem a ambição de estar presente na fase decisiva e o selecionador português acredita que o troféu pode mesmo vir para solo luso, depois de a equipa das Quinas se ter ficado pelas meias-finais em 2019 e perdido a decisão de 2022.

Esperança que, de resto, já tinha nas edições anteriores, ainda que "a questão das lesões [que provocaram alterações nas convocatórias finais] não tenha ajudado".

"Das outras vezes, tinha a esperança de que poderíamos ser campeões da Europa. Este ano, não será exceção. Acredito que temos capacidade para ganhar o Europeu, mas temos de o demonstrar", sustentou, acrescentando que o principal objetivo das seleções jovens é formar atletas para "um dia chegarem à seleção A".

"Felizmente, isso tem acontecido, mas se lá chegarem com títulos no currículo, então é a cereja no topo do bolo", finalizou.

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 já se encontra na Croácia, onde prepara a estreia no Campeonato da Europa, agendada para 3 de setembro, às 17h00, na Zatika Arena, diante da bicampeã europeia Espanha.