José Luís Mendes: «Fizemos um jogo competente, mas também de alguma instabilidade»

O selecionador português de futsal de sub-19 destacou esta segunda-feira o "jogo competente" no triunfo por 2-1 sobre a França, apesar de reconhecer alguma "instabilidade" na sua equipa no desafio da segunda jornada do campeonato da Europa.

"Fizemos um jogo competente, bem conseguido em vários momentos, mas também de alguma instabilidade. Tivemos várias situações em que poderíamos ter aumentado para dois golos de vantagem e certamente aí ficaríamos mais tranquilos", disse José Luís Mendes, após o êxito em Jaén, Espanha.

O técnico nacional elogiou os "jogadores muito fortes tecnicamente" da França que "causaram problemas" ao combinado luso, que lidera o Grupo B com seis pontos, mais três do que a Polónia e a Itália, adversária na quarta-feira, enquanto a França ainda está a zero.

O guarda-redes Tiago Velho valorizou o "jogo emotivo apara todos" no qual Portugal teve de "dar tudo até ao fim", garantindo assim "um passo importante" rumo às meias-finais.

Velho recordou que Portugal ainda "nada ganhou" pelo que é vital o triunfo na quarta-feira frente aos transalpinos, uma vez que a formação das 'quinas' não deseja "depender de terceiros", mantendo, por isso, o "foco" no objetivo.

"Desde o primeiro dia que dissemos que o nosso primeiro objetivo é estar nas meias-finais. Estes jogos complicados ajudam-nos a preparar os momentos das decisões, se lá chegarmos", ilustrou.

Já Kutchy admitiu uma partida "muito complicada" ante um rival com "jogadores muito fortes fisicamente e também com capacidade técnica", reconhecendo que "foi difícil de contrariar" o opositor.

O influente jogador revelou ainda que levou uma "dura" ao intervalo do seu treinador pela "falta imatura" que fez, cometida no ataque, a 34 segundos do descanso, e que resultou no livre direto e golo gaulês.