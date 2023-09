José Luis Mendes: «Ganhámos o jogo frente a uma equipa que não quis jogar futsal»

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 venceu esta sexta-feira a Eslovénia nas meias-finais do Campeonato da Europa. Em declarações após a vitória, José Luis Mendes defendeu que o triunfo foi inteiramente merecido."Ganhámos o jogo com inteira justiça frente a uma equipa que não quis jogar futsal. A Eslovénia limitou-se a enviar bolas para a frente e nós tentámos sempre ir em busca do golo. Acabaram por marcar dois golos em erros nossos"."Sabíamos que a Eslovénia é uma equipa forte, mas limitou-se a enviar bolas para a nossa área, sempre em busca de um ressalto, de uma segunda bola. Fizemos mais de 90 remates no jogo. Não me lembro de termos feito tantos remates. Aí se vê o volume ofensivo que tivemos. Se tivéssemos conseguido dilatar a vantagem durante o jogo, tudo teria sido diferente".Já Ruben Carilho, jogador que representa o Leões Porto Salvo, admitiu que "Foi um jogo difícil, mas estamos cá para superar os obstáculos. Preparamo-nos dia após dia. A equipa técnica prepara-nos muito bem, e entramos em campo sempre com a ambição de ganhar. A Eslovénia é uma equipa muito forte fisicamente".Aquela parte final foi difícil, mas estávamos preparados para este estilo de jogo. Somos uma grande família, temos muita união, para além do talento que temos. Com a nossa qualidade, só podia dar Portugal", acrescentou.Relativamente à final, que agora se sabe que será frente à Espanha, José Luis Mendes afirma que: "A final será um jogo completamente diferente. Vamos descansar, recuperar e treinar neste sábado. Estaremos prontos para competir e para lutar pelo título."À semelhança do selecionador, também Andriy, jogador que pertence aos quadros do Sporting, garantiu que a seleção fará de tudo para vencer o título: "Era o nosso grande sonho estar na final. Ainda não sabemos o adversário, mas seja contra quem for, vamos encarar o jogo para ganhar. Estamos na final do Europeu, toda a gente gostaria de estar no nosso lugar. Vamos para o jogo de domingo em busca do título".A final da competição disputa-se no domingo, às 19h30, frente à Espanha que acabou por vencer a Ucrânia horas depois por 3-2.