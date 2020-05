Kairat está a negociar com o benfiquista Fernandinho

Fernandinho deverá estar de saída do Benfica. O internacional brasileiro de 36 anos encontra-se a negociar com o Kairat, formação de Almaty que almeja voltar a conquistar a UEFA Futsal Cup





"Agora a Kairat está a negociar ativamente com o jogador do Benfica, Fernandinho. Gostaríamos apenas de contar com ele, é o melhor marcador do campeonato português, está sempre em busca de golos", explicou o presidente do clube cazaque, Kairat Orazbekov, em declarações ao portal Prosports.Em sentido inverso, o dirigente assumiu a saída do iraniano Hussein Tayebi que deverá fazer o caminho inverso, rumando à Luz, ainda que acrescente ter dúvidas em relação ao destino. "Não tenho a certeza. Sei que ele tem ofertas do Benfica, Sporting e El Poso Murcia", explicou.