Kairat, jóia do Cazaquistão

A Record International Masters Futsal Portimão 2023 está a poucos dias de arrancar e Léo Higuita, guarda-redes do Kairat (Cazaquistão), clube que recentemente conquistou o 20º título seguido de campeão nacional daquele país, enalteceu a competitividade do torneio e os benefícios que os jogadores mais jovens do plantel podem retirar.

"Espero que a nossa equipa, com muitos reforços e juventude, consiga jogar de igual para igual com todas as outras aqui presentes. Queremos dar continuidade à nossa pré-temporada, para que depois consigamos fazer uma boa Liga dos Campeões", começou por dizer o experiente guardião de 37 anos, acrescentando: "Este torneio é forte, conta com equipas de muita qualidade, de alto nível e nós temos jogadores que querem e procuram mostrar as suas capacidades. Nada melhor que o Record International Masters Futsal para poder começar bem uma época e mostrar ao mundo as nossas capacidades."

Nascido no Brasil e a cumprir a 14ª temporada pelo clube cazaque, o jogador, que já passou por Portugal ao serviço do Belenenses em 2009/10, vai jogar pela segunda vez nesta prova e recordou a primeira participação na competição portuguesa.

"É um torneio no qual eu já tive a possibilidade de participar. Não tenho boas lembranças [risos]. Jogámos contra Benfica e Sporting e perdemos. Foram jogos dificílimos! Não espero nada de diferente quanto à exigência deste ano. Para mim, o Record International Masters Futsal é a melhor prova de pré-época que existe no mundo. Temos de usufruir e desfrutar do momento", concluiu o melhor guardião do Mundo em 2016 e 2017.