Kaká: «O resultado de hoje mostra o verdadeiro espírito do Kairat»

Kaká mostrou-se muito satisfeito pela vitória do Kairat Almaty sobre o Benfica (6-2), sublinhando o "verdadeiro espírito" que a sua equipa demonstrou no encontro desta quarta-feira.





"O resultado de hoje mostra o verdadeiro espírito do Kairat. Ainda preciso de analisar o jogo do ponto de vista tático, mas mostrámos o nosso espírito de luta. Esta vitória vem do espírito interno do clube", começou por dizer o técnico da formação cazaque."Foi importante ver os jogadores a receberem um jovem guarda-redes, foi um bom sinal de que o espírito de equipa estava lá. Dissemos-lhe para relaxar e estar pronto para jogar. Ninguém antecipou que o Higuita fosse expulso, mas estávamos preparados e a nossa equipa mostrou o seu espírito e qualidade no campo", acrescentou.