Kitó Ferreira: «Saímos tristes pelo resultado, mas orgulhosos pela exibição»

No rescaldo da partida com o Benfica (derrota por 4-0), a contar para as meias-finais da Taça da Liga, Kitó Ferreira, treinador do Eléctrico, assumiu as responsabilidades pela eliminação da sua equipa e elogiou o processo que o clube está a criar.



"O Benfica foi um justo vencedor. Queríamos mais, a nossa ambição era conquistarmos o trofeu. A responsabilidade de não conseguirmos o troféu é minha. Entrámos mal, queremos um caminho sustentado para estarmos neste tipo de eventos e entrando mal frente ao Benfica é difícil. Estamos tristes pelo resultado, mas orgulhosos pela nossa exibição. Vamos continuar o nosso caminho", começou por destacar o treinador



Assumindo que o facto de Cristiano e Silvestre não terem jogado não pode ser usado com "desculpa", Kitó Ferreira preferiu olhar mais para o processo da sua equipa e não tanto para este jogo em concreto: "Há um trabalho e um processo, não podemos só analisar o jogo. Cada vez estou mais focado no trabalho diário. Não fomos suficientemente competentes, mas o meu foco não é o resultado dos jogos, mas sim os resultados no fim da época. Como começámos, como caminhámos e como vamos acabar a temporada".