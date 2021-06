Ladoeiro e Amarense garantem subida à Liga Placard

Ladoeiro e Amarense garantiram a subida à Liga Placard na próxima temporada, depois de terem afastado, nas meias-finais da fase de subida ao principal escalão, Nun’Álvares (5-1) e Fafe (5-2), respetivamente.





Ladoeiro e Amarense, que vão estrear-se no principal escalão, disputam este domingo a final da 2ª divisão no Pavilhão Municipal do Entroncamento, às 20h30.