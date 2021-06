Ladoeiro sagra-se campeão da 2ª divisão

O Ladoeiro sagrou-se campeão da 2ª divisão de futsal ao bater o Amarense por 4-2, na final.





No jogo decisivo entre as duas equipas apuradas para a Liga Placard 2021/22, no Pavilhão Desportivo Municipal do Entroncamento, a formação que viajou desde Idanha-a-Nova marcou primeiro, por Daniel Silva, quase a fechar o primeiro tempo. Na segunda parte, Mimi ampliou e Joca fez o 3-0 com 5.15 minutos para jogar.A apostar no 5x4, o Amarense reduziu, com Kalau a bisar, mas Mimi acabou com as esperanças da equipa da Batalha com o 4-2 a 57 segundos do fim.