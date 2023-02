Leão dá resposta mas ainda apanha susto

Nuno Dias prometeu um leão faminto depois do desaire na Taça da Liga e, nessa ressaca do primeiro título que deixou fugir desde 2020, o Sporting respondeu ao bater o Eléctrico por 7-6, avançando para os ‘oitavos’ na Taça de Portugal.Os verdes e brancos entraram com tudo, mas a muralha alentejana esteve bem firme. Contudo, é sabido que são poucas as fortalezas que aguentam a força das tropas leoninas. A do Eléctrico resistiu 8 minutos antes de ceder: Pany Varela abriu o marcador após assistência de Guitta. Aproveitando essa brecha, a equipa da casa triplicou a vantagem por Zicky, aos 10’ e aos 12’. O 3-0 deu conforto, tanto que o leão... adormeceu. Mas o golo de Rúben Freire, que reduziu aos 14’, fez tocar o despertador.A segunda parte abriu com o golo de Cavinato e foi uma autêntica ‘troca de murros’: Saiotti fez o 4-2 aos 25’; um minuto depois Tomás Paçó atirou certeiro; logo de seguida Saiotti voltou a fazer o gosto ao pé, de penálti; Merlim (33’) fez das suas; e Cavinato desferiu aquele que parecia ser o golpe do KO. Mas o Eléctrico renasceu, marcou três golos e encostou o Sporting às cordas. O suspiro de alívio só chegou mesmo com a buzina final.