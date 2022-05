Leão Pauleta desatou o nó do Sporting

Campeão em título, o Sporting arrancou o playoff com um triunfo por 3-0 em casa do Futsal Azeméis. Sem a intensidade e o brilho de outros, os leões sentiram dificuldades para desmontar a organização do adversário. Valeu, então, a Nuno Dias a inspiração de Pauleta, que bisou antes do intervalo. O técnico Ricardo Canavarro, que recebeu uma homenagem de despedida antes do inicio do jogo, voltou a colocar problemas ao Sporting na segunda parte. Ainda assim, Pany Varela fez o terceiro em cima da buzina. “Não merecíamos perder”, disse Ricardo Canavarro. Já Nuno Dias fez outra análise: “Podíamos ter feito melhor, mas fomos justos vencedores.”

No outro jogo dos ‘quartos’, o Quinta dos Lombos ganhou ao Fundão por 3-1.