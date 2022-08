Leninha renova contrato com o Benfica

Leninha renovou contrato com o Benfica, anunciou este sábado o clube da Luz. A atleta vai iniciar a terceira temporada ao serviço das encarnadas."É fantástico poder renovar com um clube tão grande como o Benfica", começou por dizer a ala da equipa feminina de futsal, em declarações à BTV.A jovem jogadora chegou à Luz em 2020 e desde então tem somado algumas conquistas: dois Campeonatos Nacionais, Taça de Portugal, Taça da Liga e uma Supertaça.A ala descreve a temporada passada como uma "boa época" apesar de a equipa não ter conseguido atingir todos os objetivos."Demos mais dois títulos ao Benfica, um pentacampeonato e na próxima época esperamos ganhar tudo porque esse é o pensamento de quem joga no Benfica, jogar sempre para ganhar", afirmou.Lenhinha venceu ainda o Mundial Universitário Feminino pela seleção universitária, triunfo esse que fechou a temporada com chave de ouro."Foi uma conquista que ambicionávamos muito. Apesar de ser universitário, acaba sempre por ser um título mundial ao serviço do nosso país e foi uma forma para fechar em beleza uma época desgastante", sublinhou.