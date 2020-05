Léo deixa futsal do Sporting

O Sporting anunciou esta sexta-feira a saída de Léo, internacional cazaque que representava a equipa de futsal leonina. O clube não revelou, contudo, qual o futuro do jogador de 32 anos.





UEFA Futsal Champions League

Campeonato Nacional

Taça de Portugal

Supertaças



Ficarás sempre na nossa história. Obrigado e boa sorte, @leoereh!

? https://t.co/0Xef6HwhlV pic.twitter.com/Rls2AcCwIn — Sporting Clube de Portugal (em ) (@Sporting_CP) May 8, 2020

O fixo foi uma das peças basilares para a conquista da Liga dos Campeões, no ano passado."Ao atleta, o Sporting Clube de Portugal deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais e agradece todo o profissionalismo e empenho que sempre demonstrou ao serviço do clube", lê-se no site oficial dos leões.