Leões de Porto Salvo-Benfica adiado

O jogo Leões de Porto Salvo-Benfica, que iria ser disputado este domingo às 18 horas, foi adiado devido ao mau estado do piso do pavilhão da equipa do concelho de Oeiras. Antes do jogo, a equipa de arbitragem alertou para o facto de o piso ter alguma humidade e a situação não foi revertida, com os dois clubes a chegarem a acordo para o adiamento para uma data ainda por divulgar.Refira-se que, mais a norte, o jogo Modicus-Candoso também foi adiado devido ao mesmo problema, com a diferença de que ainda se jogaram 14 minutos - quando o marcador assinalava 1-1."O jogo entre Benfica e Leões de Porto Salvo, marcado para as 18h00 deste domingo, dia 26 de dezembro, foi adiado, para data a definir, por não estarem reunidas as condições para a realização do mesmo, nomeadamente a humidade no piso do Pavilhão do Leões de Porto Salvo."A partida é relativa à 14.ª jornada da fase regular da Liga Placard e a nova data será oficializada oportunamente", pode ler-se.