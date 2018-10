O Sporting teve uma semana diferente daquelas que viveu durante as últimas três temporadas, visto que trabalhou sobre uma derrota na fase regular, algo que não aconteceu durante 77 jornadas. Após o desaire (1-4) frente ao Benfica, no primeiro dérbi da temporada, os leões querem voltar a sorrir já amanhã, frente ao Sp. Braga. Dieguinho foi o porta-voz da ambição leonina e garante que a equipa orientada por Nuno Dias está focada em derrotar o adversário da final do playoff de 2017.

"Sabemos a dificuldade que é jogar contra o Sp. Braga, seja em casa ou fora, mas somos o Sporting, e a jogar no Pavilhão João Rocha, com os nossos adeptos, temos a obrigação de lhes dar a vitória", refere o pivô, que já leva sete golos marcados nas nove partidas realizadas até agora.

Dieguinho, de 29 anos, chegou ao Sporting em 2016, na temporada em que os leões bateram os minhotos para conquistar o título nacional. O brasileiro lembra as dificuldades sentidas nessas partidas para fazer a antevisão do jogo de amanhã. "Estou a contar com um Sp. Braga muito forte, apesar de a equipa estar muito modificada. Esperamos que apareçam em busca do resultado, mas vamos trabalhar para vencer."

Dérbi no Restelo

A sétima jornada arranca amanhã com mais quatro partidas além do Sporting-Sp. Braga. Realce para a deslocação do líder, Benfica, ao Restelo para defrontar o Belenenses, equipa que pretende garantir um lugar no playoff. Já o Modicus, surpreendente 2º classificado, recebe o Burinhosa.

Após esta ronda, a Seleção Nacional concentra-se para o duplo embate particular com o Japão, dias 30 e 31, no Seixal.