Lesão afasta Chishkala por tempo indeterminado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional russo Ivan Chishkala vai ficar afastado por tempo indeterminado após sofrer uma lesão no passado fim de semana. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo Benfica que, em nota publicada no site oficial do clube, informou que o futsalista ficará "impossibilitado de dar o seu contributo à equipa nos próximos tempos", sem adiantar o tempo que o jogador ficará ausente dos trabalhos.