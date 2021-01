Liga dos Campeões de futsal: Benfica vence e avança para os 'oitavos'

Mesmo sem contar com um guarda-redes da equipa principal - André Sousa está lesionado e Roncaglio e Martim ficaram infetados com Covid-19 -, o Benfica garantiu este sábado o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de futsal, ao golear por 5-1 no reduto dos suíços do Futsal Minerva.





Arthur foi a figura do jogo, ao marcar dois golos, isto numa partida na qual ainda fizeram o gosto ao pé Tiago Brito, Chishkala e Jacaré. Pelo meio ainda houve tempo para o golo de honra dos helvéticos, que têm cinco portugueses no plantel e são orientados pelo luso Pedro Santos, por intermédio de Mezger.