Liga dos Campeões: Kairat Almaty-Benfica, em direto

Boa tarde. O Benfica defronta o Kairat Almaty, do Cazaquistão, a partir das 14 horas, no arranque da final 8 da Liga dos Campeões de futsal em Zadar (Croácia) - o Sporting é o outro representante luso e joga amanhã, frente aos russos do KPRF Moscovo. Record leva até si, ao minuto, todas as incidências da partida das águias.

Ao Minuto há 2 min 13:24 Na antevisão à partida, Joel Rocha, treinador das águias, mostrou profundo conhecimento do adversário e garantiu um Benfica preparado para vencer. "É uma equipa que está construída para esta competição. No seu campeonato conta com vitórias, quase todas por goleada. Tem jogadores estrangeiros de grande qualidade, dez brasileiros de topo. É uma equipa muito forte, mas o Benfica também é. Vamos chegar extremamente preparados e sabemos de onde poderemos retirar dividendos para impor a nossa identidade, qualidade e ambição", afirmou. há 6 min 13:20 Já há equipas iniciais! Cinco inicial do Benfica: Diego Roncaglio, Afonso Jesus, Robinho, Chishkala e Tayebi.



Suplentes do Benfica: André Correia, Silvestre Ferreira, Fábio Cecílio, Tiago Brito, Arthur, Rafael Henmi, Nilson, Jacaré e Fits.



Cinco inicial do Kairat: Higuita, Gadeia, Douglas Júnior, Orazov e Fernandinho.



Suplentes do Kairat: Serikov, Humberto, Nurgozhin, Edson, Rangel, Akbalikov, Yesenamanov, Diego Favero e Tursagulov há 8 min 13:17 Benfica defronta Kairat Almaty no acesso às 'meias' da Liga dos Campeões Boa tarde! O Benfica inicia esta tarde a final 8 da Liga dos Campeões de futsal em Zadar, na Croácia. A equipa de Joel Rocha defronta os cazaques do Kairat Almaty, com pontapé de saída às 14h00. Fique por aí!