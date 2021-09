Limar arestas para entrar forte na época

A Taça Vila Cascais arranca hoje no Pavilhão Desportivo dos Lombos, palco do início não oficial da época 2021/22 no futsal. As atenções estão centradas em Benfica e Sporting, mas o Quinta dos Lombos e o Sporting Paris terão uma palavra a dizer neste torneio apoiado por Record.

"Temos uma grande equipa, mas ainda estamos com alguns desfalques e um plantel curto que procura a melhor forma física nesta pré-época. Estes jogos contra o Benfica e o Sporting serão importantes para nos conhecermos e para os jogadores ganharem entrosamento tendo em vista uma boa temporada", afirma Michael, jogador do emblema francês.

Já Eddy Fernandes, capitão do Quinta dos Lombos, mostra-se entusiasmado. "Este torneio será importante para nós porque vamos defrontar duas das melhores equipas do Mundo, o que nos vai permitir crescer. Os adeptos que forem ao pavilhão vão ver bons jogos de futsal", promete.