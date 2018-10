Lituânia vai organizar Mundial de futsal em 2020

O campeonato do mundo de futsal de 2020 vai disputar-se na Lituânia, entre os dias 12 de setembro e 4 de outubro, anunciou esta sexta-feira o Conselho da FIFA, que esteve reunido em Kigali, no Ruanda.A Lituânia vai participar na prova pela primeira vez, como país organizador, depois de ter falhado as últimas oito edições do Mundial, ao bater as candidaturas de Japão, da Nova Zelândia e do Irão, que também estavam na corrida.Na última edição da prova, em 2016, a seleção portuguesa, atual campeã da europa da modalidade, foi eliminada pela Argentina, que é a campeã em título, nas meias-finais, e vai disputar a fase de qualificação.