Loira substitui Pisko no estágio da seleção feminina de futsal

Ana Pires, conhecida no mundo do futsal como Loira, foi chamada por Luís Conceição para o estágio da seleção feminina de futsal, que já está concentrada em Rio Maior.

A ala, que representa o Nun'Álvares, entra para o lugar da companheira de equipa, Pisko, que, segundo a FPF, "se encontra inapta para treinar, devido a um problema físico".





O estágio prolonga-se até quarta-feira e visa a preparação da equipa das quinas para a fase final do Europeu que vai disputar-se em março do próximo ano, em Debrecen, na Hungria. Além de Portugal e da seleção anfitriã, a Ucrânia e a Espanha, bicampeã em título, completam a final four.Recorde-se que as duas primeiras edições da prova, em 2019 e 2022, decorreram em Gondomar, com Portugal a sagrar-se vice-campeão.