Louletano: Dez reforços para garantir permanência na 2.ª Divisão

O Louletano está de regresso às competições nacionais de futsal, depois de na época passada se ter sagrado campeão do Algarve, e conta com dez reforços para abordar a participação na 2.ª Divisão nacional.Os guarda-redes Pepinho (ex-Portimonense) e Fábio Lena (ex-Sonâmbulos) e os jogadores de campo Miguel Medeiros (ex-júnior), Igor Paderne (ex-Quarteirense), Pedro Senra (ex-Portimonense), Miguel Rodrigues (ex-Portimonense), Miguel Amador (ex-Marítimo Olhanense, futebol de onze), Diogo Bastos (ex-Fátima), Ichim (ex-Sonâmbulos) e Igor Filho (ex-júnior) são as caras novas.Da época passada transitam o guarda-redes Tiago Sousa e os jogadores de campo Marquinho, Miguel Guerreiro, Rúben Marcelo, Alvino, Turis, César Pires, Ricardo, Abreu, Afonso Guerreiro e Mágico.Márcio Palma, que levou o Louletano à conquista do título algarvio, continua no comando do grupo, contando com a colaboração de Ivan Caetano e Pedro Laginha.A manutenção na 2.ª Divisão é o objetivo traçado para a campanha 2018/19.