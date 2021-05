Louletano protestou jogo com o Quinta dos Lombos B

O Louletano ficou afastado da discussão pela subida à Liga Placard na sequência da derrota caseira com o Quinta dos Lombos B, por 3-5, no último sábado, mas fez declaração de protesto no final da partida, por alegada utilização irregular de três jogadores por parte da equipa adversária.





Em causa está a participação no jogo de três atletas (Manuel Mesquita, Tiago Fernandes e Gonçalo Sobral), que cumpriram, todos, mais de 20 participações na equipa principal do Quinta dos Lombos, na Liga Placard, e que alinharam pela primeira vez na equipa B neste encontro.No entendimento dos responsáveis do Louletano, tal contraria os regulamentos, designadamente o artigo 23.º do regulamento de clubes satélite e equipas B, e configura uma conduta desleal e pouco séria, desvirtuando a verdade desportiva.Os dirigentes do Louletano garantem que a decisão de protestar o jogo "foi tomada ainda antes do início do mesmo, mal foi sabido que a constituição da equipa adversária violava os regulamentos".Sublinhe-se que enquanto a 2.ª Divisão esteve suspensa largos meses devido à pandemia, a Liga Placard não conheceu interrupções e os três jogadores em causa permaneceram sempre em competição, apresentando um ritmo e um andamento incomparavelmente superiores aos adversários.Por força dos resultados registados na última jornada da primeira fase da 2ª Divisão (reduzida a uma só volta, por força da pandemia da Covid-19), o Louletano caiu do quarto para o sexto lugar. Os quatro apurados para a discussão da subida, na Série H, foram Farense, Quinta dos Lombos B, Barreirense e Sobredense.