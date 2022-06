Louletano sobe à 3ª Divisão e jogador vêm cartão branco

O Louletano, campeão do Algarve, garantiu esta quarta-feira a subida à 3ª Divisão nacional de futsal, depois de bater o Atlético, por 4-2, na penúltima jornada do Grupo E da Taça Nacional.O jogo ficou marcado pela exibição do cartão branco a um jogador do Louletano, Alexandre Rodrigues, quando os algarvios venciam por 3-2. O árbitro decidiu expulsar um futsalista do Atlético, num lance a meio-campo, e Alexandre Rodrigues explicou de imediato que a entrada do adversário não colocou em causa a sua integridade física.O árbitro decidiu de imediato considerar sem efeito o cartão vermelho, trocando-o pela exibição do cartão amarelo, e, de seguida, mostrou o cartão branco a Alexandre Rodrigues.