Lúcio Rocha sonha com título: «Espero apresentar-me bem e que este seja o meu Europeu»

Um ano depois de falhar o Europeu devido a uma lesão no joelho direito, Lúcio Rocha enverga a braçadeira de capitão da Seleção sub-19 que hoje parte rumo à Croácia. A equipa das quinas estreia-se no Campeonato da Europa no domingo diante de Espanha (17h00) e o jogador do Benfica leva na bagagem o sonho do título. França e Croácia completam o grupo.

"Espero apresentar-me bem e que este seja o meu Europeu", afirma o ala, que superou uma "desilusão que não dá para descrever". "Foi um sentimento de grande angústia, mas com as pessoas certas em meu redor consegui meter a cabeça no lugar e sabia que tinha mais coisas pela frente", explica Lúcio Rocha, que assume a "responsabilidade acrescida" no grupo de José Luís Mendes. A estreia diante dos bicampeões europeus é uma final antecipada, mas o capitão está confiante. "Já defrontámos Espanha inúmeras vezes e o registo está a nosso favor", frisa Lúcio Rocha, salientando que há que "pensar jogo a jogo". "Se não passarmos a fase de grupos não há meias-finais, nem final", avisa o ala, que quer "trazer a taça, que já cá devia estar há dois anos".