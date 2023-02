Luís Conceição anuncia as 15 convocadas para o Euro'2023

Luís Conceição, selecionador nacional de futsal feminino, anunciou esta quinta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, as 15 convocadas para o estágio de preparação para o Euro'2023, que se disputará em Debrecen, na Hungria, de 17 a 19 de março.O grupo, que inicia o estágio no domingo em Rio Maior, ficará depois reduzido às 14 que irão disputar a competição. Portugal irá defrontar a Espanha, bicampeã europeia, nas meias finais, num jogo marcado para 17 de março. Se ultrapassar a seleção espanhola, a equipa das quinas irá encontrar o vencedor do duelo entre Ucrânia e Hungria.A final do Campeonato da Europa está agendada para 19 de março. Recorde-se que as duas primeiras edições decorreram em Gondomar, em 2019 e 2022, com Portugal a perder ambas as finais frente à Espanha.Ana Catarina (Benfica), Odete Rocha (Nun'Álvares), Marta Costa (Benfica), Inês Fernandes (Benfica), Ana Azevedo (Santa Luzia), Fifó (Benfica), Inês Matos (Benfica), Carolina Rocha (Novasemente), Cátia Morgado (Nun'Álvares), Pisko (Nun'Álvares), Raquel Santos (Benfica), Sara Ferreira (Benfica), Janice (Benfica), Carla Vanessa (Nun'Álvares) e Lídia Moreira (Novasemente).