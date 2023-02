Luís Conceição aponta à conquista do Europeu: «Esperamos e queremos que à terceira seja de vez»

Luís Conceição, selecionador nacional de futsal feminino, acredita que à terceira será mesmo de vez e Portugal poderá conquistar o Europeu, que se realiza de 17 a 19 de março em Debrecen, na Hungria. O técnico garante que só pensa no jogo das meias finais contra Espanha, que bateu a equipa das quinas nas finais das edições de 2019 e 2022, disputadas em Gondomar."Esperamos e queremos que à terceira seja de vez", começou por dizer na conferência de imprensa na qual revelou as 15 convocadas para o torneio. "Agora é pensar só em Espanha. Já sabemos como jogam, é o nosso principal adversário e os resultados apontam isso. Temos de recarregar as nossas baterias todas para elas independentemente do adversário na final, que neste momento não interessa. Toda a nossa preparação ao longo das três semanas tem de ser a pensar em Espanha", reforçou, lembrando que poderá ser vantajoso enfrentar a 'fúria' logo nas meias finais e não na final."Nós costumamos muitas vezes dizer que se não ganhámos, é porque o que estamos a fazer não chegou, temos de fazer mais qualquer coisa. Acrescentar mais, sacrificarmo-nos mais, irmos à procura desse 'mais' para nos conseguirmos superar. Nos dois últimos jogos que fizemos com Espanha, elas acabaram por vencer ambos por 3-2, mas foram dois jogos em que fomos superiores em certos momentos. Vimos que podíamos fazer mais qualquer coisa. Não chegou e é acrescentarmos, vermos o que temos de fazer a mais para as podermos vencer", rematou.De resto, o treinador garante que a Seleção Nacional de futebol feminino – que garantiu ontem a presença inédita no Campeonato do Mundo – serve de inspiração. "Claro que sim! Queremos que este ano seja marcante para nós como está a ser para o futebol feminino com o sucesso de ontem. Que também consigamos este desejo que todos nós temos, que é ser campeões europeus. E esperemos que seja já este ano para trazermos mais um troféu para a nossa Cidade do Futebol", vincou.