Luís Conceição após derrota na final do Europeu: «Não fomos felizes»

Luís Conceição lamentou o desaire de Portugal este domingo, nafeminino, que sorriu à Espanha. O técnico reconhece que a equipa entrou na partida algo ansiosa e que a guarda-redes adversária "defendeu uma série de situações de golo"."Hoje não fomos felizes. Temos de ser competentes naquilo que fazemos, mas também precisamos de ter aquela ponta de sorte. O resultado é um pouco desnivelado para a qualidade das seleções e pelo o que foi demonstrado, mas há dias assim. Cada jogo tem uma história e hoje não fomos felizes.""No futuro, de certeza que vamos continuar a estar nestes grandes jogos e as coisas vão cair para o nosso lado. Não foi por hoje termos perdido que se vai colocar em causa todo o trabalho e percurso que fizemos.""Penso que neste jogo podíamos fazer mais duas partes de 20 minutos que não íamos conseguir fazer um golo. Temos de ser competentes e rigorosos, mas há dias em que bola simplesmente não entra. Também encontrámos uma excelente guarda-redes espanhola, que sempre que tentávamos defendeu uma série de situações de golo.""Entrámos um pouco ansiosos e hoje era dia de jogar mais com o razão do que com as emoções. Tínhamos de saber controlar as emoções e só conseguimos quando estávamos a perder 3-0 e o resultado já era muito confortável [para a Espanha]. O facto de jogar em casa dá-nos umas vantagens, mas também uma certa pressão".