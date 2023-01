Luís Conceição chama 14 jogadoras para duplo particular com a Espanha

O selecionador nacional de futsal feminino, Luís Conceição, revelou esta terça-feira a lista com 14 convocadas para dois jogos particulares frente à Espanha, marcados para os dias 10 e 11 deste mês, em Jaraíz de la Vera, Cáceres.





Os duelos diante da bicampeã europeia, ambos às 18h locais (17h em Lisboa), servem para preparar a final four do Campeonato da Europa, que Portugal irá disputar, em março, em Debrecen (Hungria), contra a seleção anfitriã, a Espanha e a Ucrânia.Recorde-se que, nos dois últimos confrontos de preparação entre Portugal e Espanha, disputados no passado mês de outubro, em Rio Maior, as espanholas venceram por 2-0.

Lista de convocadas:

Guarda-redes: Odete Rocha (Nun'Álvares) e Marta Costa (Benfica)

Fixos: Inês Fernandes (Benfica), Ana Azevedo (Santa Luzia), Fifó (Benfica), Inês Matos (Benfica)

Alas: Sara Ferreira (Benfica), Leninha (Benfica), Ana Pires (Nun'Álvares), Carolina Rocha (Novasemente), Cátia Morgado (Nun'Álvares), Daniela Ferreira (Nun'Álvares)

Pivôs: Janice Silva (Benfica) e Carla Vanessa (Nun'Álvares)