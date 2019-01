Luís Conceição diz que Portugal é favorito a vencer Europeu feminino de futsal

O selecionador português de futsal feminino, Luís Conceição, considerou esta segunda-feira que a sua equipa tem de se assumir como favorita a vencer a primeira edição do Europeu, mas alertou para a qualidade de Ucrânia, Espanha e Rússia."Portugal é favorito, como qualquer das seleções presentes. Qualquer uma pode sair vencedora. Temos de nos assumir, queremos muito vencer e fazer história para o futsal português. Dentro desta lógica, assumimo-nos como candidatos", afirmou o técnico luso, depois de anunciar as 14 eleitas, que vão representar Portugal no Pavilhão Multiusos de Gondomar.A equipa das quinas, que conta com cinco jogadoras do Benfica entre as convocadas, terá pela frente nas meias-finais, no dia 15 de fevereiro, a seleção ucraniana, um adversário que Luís Conceição define como "agressivo e muito físico"."Temos feito alguns jogos com a Ucrânia e temos vencido, mas têm sido jogos equilibrados e com pouca diferença de golos. Vai ser uma seleção que nos vai criar dificuldades, porque são muito físicas a disputar os duelos individuais e muito agressivas. Vamos ter de ter argumentos para superá-las", analisou.Jogar em território nacional pode ter um impacto importante nas suas jogadoras, segundo Luís Conceição, embora lembre que é preciso estarem "focadas" para a "exigência" dos jogos."Pode ser importante o fator casa e dar-nos algum favoritismo, sem dúvida. Sabemos que o público português, quando é preciso estar presente, dar apoio e força, diz presente e vai-nos ajudar", terminou.Portugal carimbou a presença entre as quatro melhores seleções da Europa graças aos triunfos frente à República Checa (12-0), à Finlândia (3-1) e à Sérvia (11-0).A fase final realiza-se no Pavilhão Multiusos de Gondomar, onde a equipa das quinas vai defrontar a Ucrânia nas meias-finais, em 15 de fevereiro, enquanto a Espanha enfrenta a Rússia, no mesmo dia. A final da competição está agendada para dia 17.Ana Catarina (Benfica) e Naty (Quinta dos Lombos).Lídia Moreira (Novasemente) e Sara Ferreira (Benfica).Ana Azevedo (FC Vermoim) e Fifó (Benfica).Inês Fernandes (Benfica).Carla Vanessa (Santa Luzia).Cátia Morgado (Sporting), Pisko (Novasemente), Janice Silva (Benfica), Jenny (Burela Pescados Ruben, Esp), Rute Duarte (Grupo Desportivo Valverde) e Taninha (Lazio Cálcio, Ita).