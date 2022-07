Luís Conceição e a final do Europeu: «Não se pode oferecer nada ou a Espanha aproveita logo»

Depois do triunfo folgado sobre a Hungria (6-0) nas meias-finais do Campeonato da Europa de futsal feminino, Portugal prepara-se agora para defrontar a Espanha no jogo decisivo. Na antevisão do encontro, Luís Conceição, seleccionador nacional, vincou a necessidade de as suas jogadoras estarem focadas durante os 40 minutos."A atitude competitiva é fundamental na nossa modalidade. Ser intenso e competir bem é muito importante, tal como desfrutar de uma final do campeonato da Europa. Depois, olhámos um pouco para o jogo e para a estratégia que será importante e um fator que pode ser decisivo em determinados momentos. Portugal e Espanha já se conhecem tão bem e fazem tantas partidas entre si que às vezes é difícil surpreender o adversário em algum momento do jogo. Às vezes, basta um erro ou uma distração de uma atleta naquele momento em que não está focada ou se distraiu um pouco e é o suficiente para o adversário aproveitar. Na nossa modalidade e a este nível não se pode oferecer nada ou a Espanha aproveita logo. É estarmos ligados do início ao fim, sempre focados no jogo para os detalhes depois não fazerem a diferença contra nós", começou por realçar.Assumindo que a presença do selecionador Jorge Braz nos trabalhos da seleção feminina é um motivo de orgulho para as jogadoras e salientando a importância de as jogadoras desligarem o chip dos clubes no sentido de se focarem apenas na seleção, Luís Conceição explicou ainda o trabalho que tem sido feito no processo defensivo em específico: "Olhamos muito para a parte defensiva por não sofremos golos, mas isso é também um sinal de que atacamos bem. A nossa modalidade vive muito do momento de transição. Somos seleções que têm muita bola e, no momento da perda, temos de reagir e tentar recuperar rápido. Marcar vamos marcar sempre. Tem sido assim. Se não sofrermos, estamos mais perto de ganhar".