Luís Conceição e o apuramento para o Euro'2023: «Continuamos atrás desse sonho e continuamos a acreditar que é possível»

Luís Conceição, selecionador da equipa sénior feminina de Portugal, analisou a vitória (5-1) ante a Itália, em Fafe, que garantiu o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa da modalidade."Na parte inicial do jogo, tivemos algumas dificuldades em perceber o que tínhamos que fazer e adaptarmo-nos. A partir do minuto seis ou sete, passámos a controlar o jogo, tivemos que sofrer um pouco, porque também é assim mesmo neste tipo de jogos, mas nunca perdemos o controlo. Depois, a nossa qualidade individual e coletiva foi fazendo a diferença e na segunda parte fomos avolumando o resultado", frisou o técnico."Continuamos atrás desse sonho e continuamos a acreditar que é possível e a última final, com a Espanha, em que perdemos nos penáltis, veio dizer isso mesmo. Estamos cada vez mais próximos do nível da Espanha e há uns anos elas estariam mais à frente. Esperamos que à terceira seja de vez".