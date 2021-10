Luís Conceição 'reduz' seleção para apuramento para o Europeu feminino de futsal

O selecionador português de futsal feminino excluiu esta sexta-feira Tânia Sousa (Nun'Álvares), Raquel Santos (Benfica) e Cris (Sporting) da lista de 12 convocadas para a fase de qualificação para o campeonato da Europa de 2022.

As três jogadoras integraram o estágio realizado entre domingo e quinta-feira, em Rio Maior, onde venceram a Ucrânia, em jogos particulares, por 8-0 e 4-1, mas ficaram de fora da convocatória final de Luís Conceição para a competição, que vai ser disputada em Karlovac, na Croácia.

A equipa das 'quinas' volta a concentrar-se no sábado, em Oeiras, e viaja para a Croácia no domingo, onde vai defrontar a Eslovénia, na quarta-feira, a Polónia, na quinta, e a anfitriã, no dia 23 de outubro, em jogos do Grupo 2 de qualificação.

Portugal foi finalista da primeira edição do Campeonato da Europa de futsal feminino, disputado em 2019, em Gondomar, tendo apenas sido batido pela Espanha, no encontro decisivo, por 4-0.

Entre as 'eleitas' da seleção nacional apenas a guarda-redes Odete Rocha e a ala Ana Pires, ambas do Nun'Alvares, não estiveram nessa competição.

A fase final do Europeu vai ser disputada entre 24 e 27 de março de 2022, depois de ter estado prevista para fevereiro de 2021 e ter sido adiada devido à pandemia de covid-19.

Os vencedores de cada um dos quatro grupos de apuramento avançam para a fase final, a disputar em formato de final a quatro, em um dos quatro países qualificados.

Lista das 12 convocadas:

- Guarda-redes: Ana Catarina (Benfica) e Odete Rocha (Nun'Álvares).

- Fixas: Inês Fernandes (Benfica).

- Universais: Fifó (Citta di Falconara, Ita) e Ana Azevedo (Vermoim).

- Alas: Cátia Morgado (Nun'Álvares), Pisko (Nun'Álvares), Sara Ferreira (Benfica) e Ana Pires (Nun'Álvares).

- Pivôs: Carla Vanessa (Nun'Álvares), Janice Silva (Citta di Falconara, Ita) e Lídia Moreira (Novasemente).