Luís Conceição: «Seriedade com que encarámos o jogo foi muito importante para o desfecho»

Luís Conceição destacou o rigor e a seriedade que a seleção feminina de futsal de Portugal manteve para golear a Eslovénia, por 12-0, e ficar mais perto do apuramento para o Euro'2023.

"A seriedade com que encarámos o jogo foi muito importante para o desfecho. Sabíamos que o jogo poderia tornar-se mais fácil se estivéssemos focados e comprometidos com a nossa organização. Sabíamos que estaríamos perto da baliza delas [Eslovénia] muitas vezes. Tínhamos de definir bem o último passe e a finalização. Mantivemos o rigor", começou por referir o Selecionador Nacional.

"Estes dois jogos nada têm a ver com o jogo de domingo. Teremos um adversário diferente, que nos vai provocar outras exigências, outras situações. Teremos treino amanhã [sábado] para definirmos algumas coisas a nível estratégico", acrescentou, para depois abordar o estado físico de Inês Fernandes, que saiu lesionada na 1.ª parte da partida.

"Temos de ver com a equipa médica se terá condições para jogar no domingo. Gostaríamos de ter o contributo dela, mas ainda temos de avaliar a situação. Ainda é prematuro dizer algo", frisou.



Também Fifó abordou o encontro, que se disputou em Fafe. "Queremos concluir o grupo com três vitórias. Estamos focados no jogo com a Itália. Sabíamos que hoje não seria um jogo fácil fisicamente. Já conhecíamos esta equipa de há um ano, do anterior apuramento para o Europeu, e sabíamos o que tínhamos de fazer", afirmou a jogadora portuguesa.

"Queremos continuar o nosso trabalho. Estamos focados. A Itália é uma seleção que tem crescido nos últimos anos. Estamos preparadas e sabemos que não será um jogo fácil. A seleção italiana fisicamente cria dificuldades e está em crescimento. [É um jogo] que vai exigir ainda mais de nós", vincou.



A internacional portuguesa falou ainda das diferenças entre o futsal praticado em Portugal e Itália, país no qual representou o Città di Falconara. "O futsal português é mais jogável. O futsal italiano é mais rijo, físico e até mais confuso. O futsal português é taticamente e tecnicamente mais evoluído, e também mais bonito", concluiu.