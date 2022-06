Luís Conceição: «Teremos de ter paciência para criar situações de golo»

Na antevisão ao duelo com a Hungria, a contar para as meias finais do Europeu Feminino de Futsal, marcado para as 21h30, no Multiusos de Gondomar, o selecionador Luís Conceição reconheceu o estatuto de candidato ao título e afirmou estar à espera de um adversário a jogar na expectativa.Adversário: Vai aproveitar este momento, pois é muito difícil cá estar. Elas tiveram esta oportunidade e vão querer dar o seu melhor e complicar-nos a vida. Vão defender baixo, dar-nos a iniciativa e teremos de ter paciência para construir situações de golo e finalizações. Certamente, vão tentar aproveitar algumas transições, mas estamos preparados para isso.Estatuto de candidato: Pelo que temos construído, seremos sempre uma das seleções candidatas. Favorita é a Espanha, porque é campeã europeia. Qualquer que seja o adversário, jogamos para ganhar. Queremos estar na final. Felizmente, temos desenvolvido este hábito positivo de estar nos momentos das decisões e em possibilidades de ganhar os torneios.Possível embate com a Espanha na final: Os jogos que temos feito com a Espanha desde a final de 2019, creio que já foram oitos jogos, já tiveram todos os resultados. Já vencemos, empatamos e perdemos. Tivemos praticamente um ano e meio sem competir, mas nos jogos que fizemos foi sempre equilibrado. Dou algum favoritismo à Espanha para o troféu. Somos as duas seleções mais fortes, mas primeiro há que superar as respetivas meias-finais.Consistência defensiva: Desde que estamos cá, transmitimos a ideia às jogadoras de que não podemos dar nada a ninguém. Se dermos, o adversário aproveita. Não sofrer golos é um dos nossos objetivos. O processo defensivo está muito ligado ao processo ofensivo, ao não perdermos a bola para as transições. Temos de atacar bem, para termos bola e tendo bola não sofremos golos.