Luís Conceição: «Tornámos o jogo fácil mas houve momentos de desconcentração»

Luís Conceição, técnico da Seleção Nacional feminina, mostrou-se satisfeito com o triunfo desta sexta-feira diante da Hungria por 9-0, num encontro de preparação, apesar de admitir que houve "momentos de desconcentração"."Tornámos o jogo fácil, conseguimos marcar logo a abrir, entrando logo no jogo com quatro golos, o que deu mais tranquilidade para o resto do jogo. Houve também alguns momentos de desconcentração. São coisas que temos de refinar e acertar. Não podemos depois do resultado ficar volumoso, criar momentos de intranquilidade para nós, que geram erros que não gostamos", referiu."Neste momento, a diferença no futsal europeu é de quatro ou cinco seleções para as restantes e se queremos adversários mais competitivos acabamos por jogar sempre com as mesmas. Logo, é importante dar oportunidade a estas seleções de competir com as mais fortes, para tornar a modalidade mais forte. Amanhã [sábado] é corrigir os erros que cometemos hoje, coisa que não gostei e continuar a consolidar o que tínhamos definido para o jogo. Mas há coisas que vamos ter de guardar, porque não se pode mostrar tudo", concluiu o selecionador.