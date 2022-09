Luís Estrela: «Assumimos que queríamos ganhar o jogo desde o primeiro segundo»

O Benfica precisou de ir aos penáltis no jogo com o Nun’Álvares, mas acabou por conquistar a sua 7ª Supertaça feminina de futsal. No final do encontro, Luís Estrela era, de forma natural, um treinador feliz."O Benfica este ano tem que assumir todos os objetivos, O primeiro era a Supertaça e o plano passava por assumir o jogo. Estrategicamente, em termos defensivos, alterámos a nossa zona de pressão em relação aos últimos jogos que fizemos com o Nun’Álvares. Quisemos ser pressionantes, condicionar o adversário e oscilar o nosso 3-1 no corredor central com alguma largura e explorar as tabelas e as paralelas. Tentar reduzir os nossos erros, houve alguns jogos com o Nun’Álvares em que tentamos sair a jogar e fomos penalizados", começou por dizer.O técnico das águias foi ainda mais longe e explicou de forma detalhada como viu a divisão do controlo do jogo na partida deste domingo: "Fizemos uma 1ª parte a nível excecional, exceto na finalização. Conseguimos que o Nun’Álvares quase não passasse o meio campo, roubámos bolas na primeira linha, fomos mais fortes nas bolas divididas e tivemos volume grande sem traduzir em eficácia. Fizemos o primeiro golo com tranquilidade, o segundo golo estava perto de surgir, não tivemos a calma e controlo emocional, o Nun’Álvares ganhou um canto e foi competente nesse momento estratégico. Depois para o intervalo fez-se a transferência dos jogos da época passada. Isto é, os primeiros dez minutos da segunda parte foram muito equilibrados, o Nun’Álvares cresceu, mas depois disso voltamos a carregar e a assumir. Fizemos uma rotação grande da equipa, apesar de termos a Dricas e a Maria Pereira um pouco condicionadas. Essa rotação alta pagou dividendos, acho que nem devíamos ter ido a prolongamento e aí voltamos a assumir. Temos que dar os parabéns à guarda-redes adversária, esteve a um nível excecional, é uma guarda-redes de topo. Finalizámos o jogo nos penáltis, onde fomos mais competentes".Luís Estrela concluiu assumindo que o facto de o Nun’Álvares ter poucas opções pesou na sua abordagem à partida. "Tentámos manter o ritmo muito alto, obrigar a um desgaste elevado e a uma maior rotação e alargar o nosso leque de rotação para oito jogadoras. Senti que, nos últimos minutos, estávamos por cima, mas mesmo quando as equipas estavam ao seu melhor nível físico, nós fomos melhores. A questão física teve predominância, mas hoje não quisemos ficar à espera, assumimos que quisemos ganhar desde o primeiro segundo, pressionámos alto, tivemos bola, assumir despesas do jogo, por isso hoje nem devíamos ter chegado aos penáltis", vincou.