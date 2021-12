Luís Estrela é o novo técnico do Benfica

Luís Estrela é o novo treinador da equipa de futsal feminino do Benfica, sucedendo assim a Pedro Henriques que saiu por iniciativa própria após conquistar seis títulos no clube e sofrer apenas uma derrota em 67 jogos. Licenciado em treino desportivo e com mais de 15 anos de experiência ao nível do treino em várias modalidades, o até agora coordenador técnico dos escalões de formação do futsal das águias assume hoje as novas funções ao orientar o primeiro treino das tetracampeãs nacionais.

Aos 42 anos, Luís Estrela já orientou todos os escalões de futsal masculino e também foi selecionador distrital sub-17 de futsal feminino. Entre 2017 e 2019 foi treinador principal do Olivais e Moscavide, emblema onde também foi cooredenador técnico de todos os escalões de formação.