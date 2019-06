Luís Filipe Vieira: «Parabéns por esta brilhante reconquista»

A festa do Benfica após conquista do título de futsal A festa do Benfica após conquista do título de futsal

A carregar o vídeo ...

Rui Costa no pavilhão da Luz a vibrar com o título de futsal



Rui Costa no pavilhão da Luz a vibrar com o título de futsal

Luís Filipe Vieira deu os parabéns à equipa de futsal que este domingos se sagrou campeã nacional, ao vencer o Sporting, por 4-3 , no cinco e último jogo da final do playoff. O presidente encarnado destacou a qualidade demonstrada por ambas as formações, sublinhando ainda o apoio "vibrante e incansável" dos adeptos, que se deslocaram ao pavilhão da Luz"Parabéns a toda a estrutura dirigente, equipa técnica liderada por Joel Rocha e jogadores por esta brilhante reconquista do título de campeão nacional de futsal!Vibrante e incansável o apoio dos nossos adeptos num extraordinário jogo disputado por duas equipas de enorme qualidade que muito dignificaram a modalidade. Carrega, Benfica!", lê-se na mensagem que publicou no site oficial do clube.